Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал вернуть режим повышенной боевой готовности, если украинская армия не прекратит обстрелы республики.

С таким обращением глава ЛНР обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"После объявления мной полной боевой готовности подразделений… обстрелы нашей территории со стороны вооружённых формирований Украины прекратились и почти две недели поддерживался режим тишины. После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населённых пунктов", — пояснил Пасечник.