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Источник Правда.Ру

Правозащитник попросил мэрию осветить телебашню цветами флага ЛГБТ

Мир » Бывший СССР » Грузия

17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.

"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.

По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.

"Освещение телебашни станет знаком, что наше правительство видит и признает существование системных проблем, перед которыми стоят представители ЛГБТ-сообщества, а флаги, развевающиеся на балконах, будут лучшим свидетельством принятия и толерантности общества Грузии", — говорит Табагари.

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Темы кахи каладзе правозащитник лгбт-сообщество
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