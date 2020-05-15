Правозащитник попросил мэрию осветить телебашню цветами флага ЛГБТ

17 мая в мире будет отмечаться Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

В честь этого правозащитники из грузинской общественной организации Tbilisi Pride обратилась к мэру Тбилиси Кахи Каладзе с просьбой осветить телевизионную башню столицы страны цветами флага ЛГБТ-сообщества.

"В различные памятные даты и праздники тбилисскую телебашню всегда подсвечивают цветами разных флагов. Просим в этом году в знак поддержки и солидарности осветить ее цветами радуги", — написал в письме градоначальнику правозащитник Георгий Табагари.

По его словам, активисты ЛГБТ-движения призывают всех грузин вывесить 17 мая флаги сообщества на своих балконах.