Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на пост главы исполнительного комитета реформ на Украине 7 мая. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.
Сразу после назначения Грузия отозвала своего посла на Украине "для консультаций". Это решение объяснил грузинский премьер Георгий Гахария.
"Мы не поставим под сомнение наше стратегическое партнёрство, братство наших стран и народов из-за отдельно взятых безответственных политиков. Хоть мы и отозвали посла, это не означает, что мы поставим под вопрос дипломатические отношения или стратегическое партнёрство. Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов", — пояснил глава правительства.
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