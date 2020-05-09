Грузинский премьер прокомментировал отзыв посла из Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен на пост главы исполнительного комитета реформ на Украине 7 мая. Соответствующий указ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Сразу после назначения Грузия отозвала своего посла на Украине "для консультаций". Это решение объяснил грузинский премьер Георгий Гахария.