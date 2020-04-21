В Сеуле прокомментировали слухи о болезни Ким Чен Ына

В Северной Корее пока не делали никаких заявлений относительно слухов о плохом самочувствии лидера страны Ким Чен Ына.

Южнокорейская разведка располагает данными, что Ким Чен Ын продолжает управлять страной в обычном режиме, однако находится в своей загородной резиденции.