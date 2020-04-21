В Северной Корее пока не делали никаких заявлений относительно слухов о плохом самочувствии лидера страны Ким Чен Ына.
Южнокорейская разведка располагает данными, что Ким Чен Ын продолжает управлять страной в обычном режиме, однако находится в своей загородной резиденции.
"Насколько мы понимаем, председатель Ким Чен Ын в данный момент находится в сельской местности вместе с ближайшими соратниками. Похоже, он продолжает свою деятельность в нормальном режиме", — сообщают южнокорейские СМИ.
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