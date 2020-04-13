Многие европейские страны постепенно снимают ограничительные меры против распространения коронавируса нового типа и возвращаются к нормальной жизни. Об этом сообщает издание DailyMail.
Например, в Испании с понедельник разрешили вернуться к работе сотрудникам заводов, строительной сферы, безопасности, телекоммуникаций и таможни.
"Рабочие и их компании должны будут соблюдать строгие правила, чтобы избежать заражения вирусом", — отмечается в материале.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.