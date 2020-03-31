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Больше трех тысяч человек скончались от коронавируса во Франции

Мир

Коронавирус во Франции унес жизни 3024 человек. За сутки жертвами опасного заболевания стали 418 пациентов.

От коронавируса умер экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян.

Ранее в стране продлили режим самоизоляции. Выходить из дома без уважительной причины гражданам запрещено до 15 апреля.

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