Коронавирус во Франции унес жизни 3024 человек. За сутки жертвами опасного заболевания стали 418 пациентов.
От коронавируса умер экс-министр промышленности Франции, председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян.
Ранее в стране продлили режим самоизоляции. Выходить из дома без уважительной причины гражданам запрещено до 15 апреля.
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.