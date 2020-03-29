Французский экс-министр скончался от коронавируса

Во Франции на 76-м году жизни скончался председатель совета департамента О-де-Сен Патрик Деведжян, ранее занимавший пост министра промышленности.

"Патрик Деведжян, бывший министр, глава департамента О-де-Сен, госпитализированный после положительного анализа на COVID-19, скончался в ночь на воскресенье", - сообщили французские власти.

Примечательно, что Деведжян узнал о своей болезни на текущей неделе.