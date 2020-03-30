Министров здравоохранения и финансов уволили на Украине

Два министерства Украины остались без руководителей. В незалежной уволили министра финансов и министра здравоохранения.

Такое решение принял парламент страны. Без работы остались Илья Емец и Игорь Уманский.

Новым министром финансов стал Сергей Марченко. За его назначение проголосовали 256 депутатов Верховной Рады.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал сограждан не бояться государственного переворота. Он подчеркнул, что если в стране и произойдут изменения, то все они будут совершены в интересах украинского народа.