Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал жителей страны не бояться государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель". Журналист спросил главу МВД о том, когда он сместит президента страны Владимира Зеленского и станет во главе Украины.
Аваков ответил, что жителям страны не нужно бояться государственного переворота, поскольку, если он произойдет, то будет реализован "в интересах украинского народа".
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.