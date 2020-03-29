Аваков призвал украинцев не бояться государственного переворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал жителей страны не бояться государственного переворота. Об этом он сообщил в интервью изданию "Бабель". Журналист спросил главу МВД о том, когда он сместит президента страны Владимира Зеленского и станет во главе Украины.

Аваков ответил, что жителям страны не нужно бояться государственного переворота, поскольку, если он произойдет, то будет реализован "в интересах украинского народа".