За нарушение метровой дистанции жителей Сингапура ждет тюрьма

Тюремное заключение грозит жителям Сингапура, которые подойдут к другим людям ближе, чем на один метр. Это рассматривают как нарушение закона о распространении инфекционных заболеваний.

Ужесточение правил вступило в силу 27 марта.

"Если человек умышленно будет находиться на расстоянии ближе одного метра к другому, не соблюдать установленный порядок в очереди… то власти будут рассматривать это как нарушение закона о распространении инфекционных заболеваний", — говорится в заявлении на сайте правительства Сингапура.

Наказанием будет штраф до семи тысяч долларов и лишение свободы на срок до полугода.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре за нарушение режима карантина грозит штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов и шесть месяцев тюремного заключения.