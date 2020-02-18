За нарушение карантина в Сингапуре грозит тюремное заключение и штраф

Штрафные санкции ввели власти Сингапура за нарушение карантинного режима. Нововведение вступило в силу 18 февраля.

Оно распространяется на граждан, вернувшихся из Китая. Им необходимо провести 14 дней на домашнем карантине. За непослушание полагается штраф до 10 тысяч сингапурских долларов и тюрьма на полгода. Иностранцев запрет также касается: в случае нарушения карантина им грозит увольнение и депортация.

Люди, вынужденные оставаться дома, будут обеспечены всем необходимым. Это возьмут на себя работодатели и профильные ведомства.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по миру. Случаи заражения есть уже в 20 странах. В Китае от болезни скончались 1868 человек.