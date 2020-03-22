Авиакомпания Emirates прекратит все пассажирские рейсы из-за угрозы заражения коронавирусом. Самолеты авиакомпании продолжат выполнять грузовые рейсы, а также чертерные для вывоза людей из ОАЭ.
"С 25 марта, несмотря на то, что мы по-прежнему будем осуществлять грузовые перевозки, которые остаются загруженными, Emirates временно приостановит пассажирские перевозки", - заявил глава Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.