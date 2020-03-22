Авиакомпания Emirates полностью прекратит пассажирские перевозки

Авиакомпания Emirates прекратит все пассажирские рейсы из-за угрозы заражения коронавирусом. Самолеты авиакомпании продолжат выполнять грузовые рейсы, а также чертерные для вывоза людей из ОАЭ.