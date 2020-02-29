В Катаре госпитализировали первого человека, больного коронавирусом нового типа. На данный момент коронавирусом заразились более 85 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщили в Минздраве страны.
"Министерство здравоохранения объявляет о регистрации первого в стране подтверждённого случая коронавируса", - утверждают катарские СМИ.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.