Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Катаре

В Катаре госпитализировали первого человека, больного коронавирусом нового типа. На данный момент коронавирусом заразились более 85 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщили в Минздраве страны.