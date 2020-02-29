В Люксембурге общественный транспорт стал полностью бесплатным

Власти Люксембурга приняли решение сделать общественный транспорт полностью бесплатным из-за проблем с пробками на дорогах. О решении коалиционного правительства сообщил его глава Ксавье Беттель. Примечательно, что плата за проезд отменена в поездах, автобусах и трамваях. Расплачиваться за проезд могут не только жители королевства, но и гости страны.

Исторический день решили отметить в королевстве массовыми мероприятиями. Люксембург стал первым в мире государством, где была полностью отменена плата за проезд в общественном транспорте для всех категорий граждан.