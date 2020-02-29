В Японии дефицит медицинских масок. Жители скупают туалетную бумагу

Жители Японии начали массово скупать бумажные салфетки, туалетную бумагу и бумажные полотенца. Это может быть связано с дефицитом медицинских масок в стране. Об этом сообщили РИА Новости. По информации издания, в Японии распространяют ложные слухи о том, что медицинские маски и туалетную бумагу делают из одинаковых материалов. Таким образом производители туалетной бумаги спекулируют на эпидемии коронавируса.

По состоянию на 29 февраля 2020 года в Японии заразились коронавирусом около тысячи человек. Случаи заражения были выявлены в 24 японских префектурах. Глава японского правительства Синдзо Абэ выступил с заявлением, в котором призвал закрыть все государственные образовательные учреждения.