Премьер Афганистана: результаты выборов – предательство воли народа

Переворотом против демократии назвали итоги выборов в Афганистане. Такое мнение высказал премьер страны Абдулла Абдулла.

По итогам голосования победу одержал действующий президент страны Ашраф Гани. За него проголосовали 50,64% избирателей. За Абдулла — 39,52% голосов.

"Мы считаем, что сегодняшний результат является… переворотом против демократии, предательством воли народа… По сути, мы считаем этот результат незаконным", -заявил проигравший претендент на пост президента.

Он утверждает, что победил на выборах он и планирует создать "инклюзивное правительство".