Музей имени посла Андрея Карлова открыли в турецком городе

Личные вещи погибшего посла России в Турции Андрея Карлова можно увидеть в новом музее. Его в память о дипломате открыли в турецком городе Силифке.

Частный музей, наполненный вещами, переданными вдовой Карлова, построен по инициативе Частной Московской международной школы и проектной компании "Аккую нуклеар". Памятное место организовано по подобию мемориального кабинета.

Важно, чтобы музей стал символом дружбы России и Турции

Посетители могут увидеть любимые книги, фотоаппарат, настольный календарь, очки, предметы гардероба и фотографии с известными людьми, которые были частью жизни Андрея Карлова. Все это поможет составить о нем представление не только как о дипломате, но и как о человеке.

"Я считаю, что этот музей призван не только хранить память об Андрее Карлове. Для меня важно, чтобы он стал музеем дружбы России и Турции, а ребята смогли изучать историю жизни и работы известных дипломатов. На базе этого музея будет проходить много мероприятий, которые укрепят дружбу наших народов — мы должны знать друг о друге больше! Я надеюсь, что частыми гостями здесь будут и дети, и их родители", — сказала на открытии музея вдова Марина Карлова.

В музее будет работать постоянная выставка, рассказывающая о жизни и работе погибшего дипломата. Также запланированы различные мероприятия: фотовыставки и лекции, мероприятия, приуроченные к важным датам.

Напомним, что Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года. Это произошло в Анкаре на открытии фотовыставки. Преступление совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.