Мария Захарова рассказала, кто для нее Грета Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как она относится к шведской экоактивистке Грете Тунберг. По ее словам, нельзя рассуждать о том, что движет Гретой, если не учитывать тот факт, что она еще ребенок.

Захарова предположила, что ребенка могли использовать взрослые. Также представитель российского МИД не исключила, что Грета Тунберг могла и сама рано повзрослеть. По мнению Захаровой, у девочки могло не остаться выбора, кроме как следовать тому пути, который она для себя выбрала.