Помешает ли "Сила Сибири" поставкам газа Туркмении в Китай?

Российский мегапроект по экспорту газа не может не беспокоить Туркмению — крупнейшего поставщика голубого топлива в Китай, сообщает американское издание Eurasianet.

Туркмения доминирует в поставках газа в Китай с тех пор, как в 2009 году была построена первая ветка газопровода Центральная Азия — Китай. Экспорт туркменского газа в крупнейшую по численности населения страну Восточной Азии составлял более 33 миллиардов кубометров в 2018 году, и Ашхабад стал основным поставщиком природного газа в Китай.

"Такая монополия на поставки газа в Китай предоставляет Туркмении определенную свободу по установлению тарифов"-, делают вывод в издании. Однако, аналитики считают, что цена эта довольно низкая. "Также неизвестно, получает ли вообще Туркмения деньги за экспорт газа или газ уходит в обмен на китайское оружие и в качестве выплат по долгам за строительство газовой инфраструктуры".

По мнению автора публикации, вряд ли в ближайшее время "Сила Сибири" может представлять угрозу туркменскому экспорту в Китай, где спрос будет оставаться на высоком уровне. По данным S&P Global Platts, ожидается, что Китай к 2030 году будет потреблять до 510 миллиардов кубометров газа.

Но "Сила Сибири" ослабляет и без того уязвимую позицию Туркмении в переговорах о цене. Энергетические отношения Пекина с Ашхабадом, по сути, являются монопсонией, где позиция Китая как единственного покупателя ставит его в господствующее положение. И, несмотря на то, что Ашхабад остается главным поставщиком газа в Китай, его доля уменьшится, если он не сможет построить новые трубопроводы, резюмирует Eurasianet.