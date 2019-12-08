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Майдан 2.0: националисты протестуют у российского посольства в Минске

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусская оппозиция уже второй день подряд проводит несанкционированные акции протеста в Минске. 8 декабря колонна протестующих двинулась к российскому посольству, выступая против углубления интеграции с Россией.

По сравнению с митингом, который прошел 7 декабря на Октябрьской площади, количество участников акции заметно уменьшилось. Сейчас возле посольства Российской Федерации в белорусской столице находятся несколько десятков протестующих с "бело-красно-белыми" флагами и скандируют различные лозунги о независимости.

Примечательно, что инициатива провести акцию протеста возле российского посольства принадлежит председателю незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павлу Северинцу.

Полиция проводит аналогичные вчерашним событиям действия. Стражи порядка оповещают участников акции по мегафону, что мероприятие не было согласовано с местными властями и предупреждают их об ответственности.

Темы минск митинг майдан оппозиция акция протеста интеграция с россией российское посольство
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