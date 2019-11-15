Украинский командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что РФ повысила боевой потенциал Черноморского флота.
Он заявил, что суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы. Он заявил, что к концу следующего года суммарный залп этих ракет будет увеличен до 169 ракет.
Адмирал пожаловался, что РФ создала в Черноморском регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны и усилила систему ПВО новыми установками С-400.
Воронченко считает, что РФ открыла против Украины еще один фронт агрессии.
9 октября Минобороны РФ сообщило, что подлодка "Колпино" в рамках планового мероприятия произвела стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
Ранее стало известно, что НАТО и Украина договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности в данном регионе.
В НАТО заявили, что планируют и в будущем оказывать поддержку Украине.
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