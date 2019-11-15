Командующий ВМС Украины жалуется на российские "Калибры" в Черном море

Украинский командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что РФ повысила боевой потенциал Черноморского флота.

Он заявил, что суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы. Он заявил, что к концу следующего года суммарный залп этих ракет будет увеличен до 169 ракет.

Адмирал пожаловался, что РФ создала в Черноморском регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны и усилила систему ПВО новыми установками С-400.

Воронченко считает, что РФ открыла против Украины еще один фронт агрессии.

9 октября Минобороны РФ сообщило, что подлодка "Колпино" в рамках планового мероприятия произвела стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что НАТО и Украина договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности в данном регионе.

В НАТО заявили, что планируют и в будущем оказывать поддержку Украине.

Фото: twitter.com