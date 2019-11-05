Эстония не пропустила через свою территорию самолет с вице-премьером РФ

В начале октября Эстония запретила самолету, на борту которого находился российский вице-премьер, пролететь над ее территорией.

Говоря об отказе Эстонии в заходе в ее территориальные воды судна "Академик Примаков", Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что такое решение вызывает непонимание, учитывая, так как ранее этому же судну дважды выдавались такие разрешения. Эстония не объяснила причин принятия такого решения.

Мария Захарова подчеркнула, что Эстония уже третий раз отказывает российским судам и самолетам.

Так, в начале октября Эстония запретила российскому самолету с заместителем председателя правительства РФ на борту пролетать через ее территорию.

Как сообщила Захарова, в апреле российскому судну "Седов" было запрещено заходить в территориальные воды Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что самолет Ил-86 нарушил воздушную границу Эстонии.

Позднее в МИД России отметили, что полет в Финляндию спецборта с Сергеем Лавровым на борту, был согласован и прошел штатно.

Фото: twitter.com