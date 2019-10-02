Путин: Украина потеряла статус промышленно развитого государства

Украина потеряла статус промышленно развитого государства из-за того, что утратила связи с Российской Федерацией.

Об этом заявил действующий президент РФ Владимир Путин, сообщают "РИА Новости".

По словам главы государства, уровень ВВП на Украине не упал, а рухнул. Многие отрасли промышленности постсоветской республики перестали существовать, напомнил Путин.

Причиной деградации Украины как промышленно развитого государства является утрата российского рынка, убежден президент России. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, напомнил Владимир Путин, была высокотехнологическим промышленным государством.

На сегодняшний охарактеризовать Украину подобным образом нельзя, считает президент Российской Федерации.

Ранее средства массовой информации Польши сообщали, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и экс-глава Украины Петр Порошенко обманывали Владимира Путина.

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