Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил жителя ДНР к 17 годам лишения свободы за государственную измену.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
На соответствующее сообщение обращает внимание агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, в 2017 году гражданин умышленно и за денежное вознаграждение "передал представителю СБУ сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего Народной милиции ДНР".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.