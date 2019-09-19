Жителя ДНР приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил жителя ДНР к 17 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

На соответствующее сообщение обращает внимание агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, в 2017 году гражданин умышленно и за денежное вознаграждение "передал представителю СБУ сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего Народной милиции ДНР".