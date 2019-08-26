Трамп намерен бороться с ураганами ядерными бомбами

Американский лидер Дональд Трамп намерен бороться с угрожающими США ураганами с помощью ядерных бомб.

Эту идею он неоднократно обсуждал со своими советниками по национальной безопасности. В ходе одного из совещаний, посвященных этой теме, он сказал, что ураганы формируются у побережья Африки, бросать бомбу в эпицентр нужно, когда они начинают двигаться через Атлантику.

У участников заседания слова президента вызвали недоумение.

Ранее Трамп уже высказывал такую идею. Два года назад на заседании Совета национальной безопасности США он интересовался, можно ли бомбить ураганы, однако слово "ядерный" тогда не употреблял.

В 2016-м тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп предлагал уничтожать ядерным оружием боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим.). Он говорил, что дни террористов сочтены, так как в случае его победы на выборах Америка займется их уничтожением. США, между тем, могут использовать ядерное оружие только в случае нападения на страну или на ее союзников.

Добавим, несколько лет назад глава компании SpaceX Илон Маск заявил об идее изменить климат Марса, взорвав там ядерные заряды. Речь шла не о бомбардировке поверхности этой планеты. Смысл идеи состоял в осуществлении ядерных взрывов над марсианскими полюсами.

Маск говорил, что периодические взрывы превратят замерзшую углекислоту на Марсе в газ. Чем больше углекислоты будет в его атмосфере, тем более теплой будет планета.

Илон Маск является сторонником идеи "заселения" Марса. Он считает, что к 2040 году там можно организовать базу с десятками тысяч человек. Колонисты на Землю в обозримом будущем не вернутся, отмечал он.

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