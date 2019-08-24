Додон: следует чтить память об освобождавших Молдавию от фашизма воинах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости чтить и помнить героический подвиг воинов-освободителей.

Об этом глава постсоветской республики заявил сегодня, в канун 75-летия освобождения Молдавии от гнета фашизма.

В этот день Игорь Додон поучаствовал в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность".

24 августа, пообещал Додон, всегда будет для Молдавии Днем Победы и Днем освобождения от фашизма.