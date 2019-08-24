Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости чтить и помнить героический подвиг воинов-освободителей.
Об этом глава постсоветской республики заявил сегодня, в канун 75-летия освобождения Молдавии от гнета фашизма.
В этот день Игорь Додон поучаствовал в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность".
24 августа, пообещал Додон, всегда будет для Молдавии Днем Победы и Днем освобождения от фашизма.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
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