Трамп пообещал не строить Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter коллаж, на котором изображена башня Trump Tower в Гренландии. В подписи к фотографии американский лидер указывает, что обещает не строить свою башню на острове.

Дональд Трамп продолжает открыто говорить о том, что всерьез размышляет о приобретении Гренландии, которая имеет расширенную автономию в составе Дании. Руководство острова уже заявляло, что не будут его продавать. А правительство Дании выразило надежду на то, что Трамп просто пошутил.