Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter коллаж, на котором изображена башня Trump Tower в Гренландии. В подписи к фотографии американский лидер указывает, что обещает не строить свою башню на острове.
Дональд Трамп продолжает открыто говорить о том, что всерьез размышляет о приобретении Гренландии, которая имеет расширенную автономию в составе Дании. Руководство острова уже заявляло, что не будут его продавать. А правительство Дании выразило надежду на то, что Трамп просто пошутил.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.