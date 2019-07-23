Военные США допустили, что смогли сбить два иранских беспилотника

Военные США за минувшую неделю могли сбить два иранских беспилотника, а не один. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

"Мы считаем, что два беспилотника были успешно поражены. Возможно, их было больше, но мы об этом не знаем. Мы уверены, что сбили один беспилотник, возможно, мы сбили второй" - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам генерала, два инцидента с иранскими БПЛА произошли с часовым интервалом во время прохода корабля USS Boxer через Ормузский пролив. Первый беспилотник приблизился к американскому кораблю слишком близко, поэтому был сбит при помощи "электронного сигнала, используемого для отключения управления полетом".

Военные США наблюдали падение этого беспилотного аппарата, однако на воде не было видно ни одного всплеска. Второй беспилотник просто исчез с американских радаров, подчеркнул Маккензи.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что корабль ВМС США уничтожил иранский БПЛА в четверг, 18 июля. В свою очередь военные Ирана отрицают потерю дрона, они предложили, что американские военные сбили свой же собственный беспилотник.