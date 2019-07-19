Военные Ирана опровергли информацию о потерянном беспилотнике

Все иранские беспилотные летательные аппараты, находившиеся в Ормузском проливе, благополучно вернулись на базу. Такое заявление сделал официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

"Несмотря на пустые утверждения Трампа, все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи по рекогносцировке и осуществлению контроля в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы", - цитирует его агентство Tasnim.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также заявил, что у него нет информации о каких-либо сбитых беспилотниках. Заместитель Зарифа предположил, что военные США по ошибке сбили свой же дрон.

Накануне президент Дональд Трамп похвалил экипаж американского десантного корабля USS Boxer за сбитый ими иранский беспилотник. По словам Трампа, действия летательного аппарата стали одной из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.