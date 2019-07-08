МИД РФ осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала

Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".





В министерстве считают, что этот эпизод является еще одной открытой провокацией грузинских радикалов и "беспрецедентной по своей низости выходкой". Выступление грузинского журналиста показывает, "куда заводит оголтелая русофобия", считают в МИД России.

"В этот раз - в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации - грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение", - заключили в ведомстве.

Напомним, во время воскресной передачи ведущий телеканала Георгий Габуния грубо высказался о Владимире Путине и его покойных родителях. Слова журналиста возмутили зрителей. Сотни жителей грузинской столицы пришли к офису "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Руководство телекомпании принесло извинения. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии.

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