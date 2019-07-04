В феврале на должность посла Саудовской Аравии в США была назначена принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.
4 июля она официально вступила в должность и начала представлять интересы королевства в Соединенных Штатах. Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Об историческом событии сообщил официальный представитель посольства Саудовской Аравии в США Фахада Назира. Он сообщил, что принцесса немедленно приступила к укреплению связей двух государств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжении дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может, вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.