Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом

В феврале на должность посла Саудовской Аравии в США была назначена принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.



Саудовская Аравия объявила о смерти журналиста Хашкаджи / Новости от 20.10.2018 15:02

4 июля она официально вступила в должность и начала представлять интересы королевства в Соединенных Штатах. Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.

Об историческом событии сообщил официальный представитель посольства Саудовской Аравии в США Фахада Назира. Он сообщил, что принцесса немедленно приступила к укреплению связей двух государств.