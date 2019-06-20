Власти Латвии окончательно приняли законопроект о запрете ношения военной формы на День Победы и прочих массовых мероприятиях.
Об этом сообщает крупнейшее латышское агентство новостей Delfi.
Речь идет как о советской, так и о нацистской военной форме.
Также запрет распространяется на публичную демонстрацию нацистской и советской символики — например, знаков СС или же серпа и молота.
Отметим, что за нарушение закона гражданам постсоветской республики грозят серьезные штрафы — 700 евро для физических лиц и 7100 — для компаний.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.