Латвия окончательно приняла закон о запрете ношения советской и нацистской военной формы

Власти Латвии окончательно приняли законопроект о запрете ношения военной формы на День Победы и прочих массовых мероприятиях.



Специально созданная в Латвии комиссия подсчитала, во сколько экономике страны обошлась \

Об этом сообщает крупнейшее латышское агентство новостей Delfi.

Речь идет как о советской, так и о нацистской военной форме.

Также запрет распространяется на публичную демонстрацию нацистской и советской символики — например, знаков СС или же серпа и молота.

Отметим, что за нарушение закона гражданам постсоветской республики грозят серьезные штрафы — 700 евро для физических лиц и 7100 — для компаний.