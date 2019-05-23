Власти Канады согласились принять обратно 69 контейнеров с мусором, которые они пять лет назад оставили на территории Филиппин.
Об этом, ссылаясь на главу Министерства охраны окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна, сообщает издание New York Times.
По словам министра, вывоз мусора из Филиппин начнется в ближайшие дни. Предполагается, что контейнеры вернутся "домой" уже в июне текущего года. Кэтрин Маккенна отметила, что Канада взяла на себя все расходы по доставке и утилизации мусора.
Отметим, что Оттава планирует потратить на его перевозку порядка одного миллиона долларов.
Суд Филиппин признал, что незаконно ввезенный в страну из Канады в 2013-2014 годах мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей и должен быть вывезен обратно. Когда Оттава отказалась вывозить мусор, Филиппины отозвали из Канады своего посла и всех генеральных консулов. Лишь после этого власти североамериканской страны решили вывезти мусор обратно.
Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте же пообещал оставить мусор в территориальных водах Канады в том случае, если Оттава решит все-таки его не вывозить.
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