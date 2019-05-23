Канада вывезет из Филиппин мусор, брошенный ею там пять лет назад

Власти Канады согласились принять обратно 69 контейнеров с мусором, которые они пять лет назад оставили на территории Филиппин.



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Об этом, ссылаясь на главу Министерства охраны окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна, сообщает издание New York Times.

По словам министра, вывоз мусора из Филиппин начнется в ближайшие дни. Предполагается, что контейнеры вернутся "домой" уже в июне текущего года. Кэтрин Маккенна отметила, что Канада взяла на себя все расходы по доставке и утилизации мусора.

Отметим, что Оттава планирует потратить на его перевозку порядка одного миллиона долларов.

Суд Филиппин признал, что незаконно ввезенный в страну из Канады в 2013-2014 годах мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей и должен быть вывезен обратно. Когда Оттава отказалась вывозить мусор, Филиппины отозвали из Канады своего посла и всех генеральных консулов. Лишь после этого власти североамериканской страны решили вывезти мусор обратно.

Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте же пообещал оставить мусор в территориальных водах Канады в том случае, если Оттава решит все-таки его не вывозить.