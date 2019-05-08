Турецкие оппозиционеры обжаловали итоги президентских выборов

Народно-республиканская партия Турции (НРП) подала апелляцию в Центральный избирательный комитет страны с требованием отменить итоги президентских выборов 2018 года.

The right of choice, is not a subject of Erdogan monarchy acts



#herşeyçokgüzelolacak #Ekremİmamoğlu #istanbul pic.twitter.com/Ib5T5EFKuk — Traci Crawford (@TraciiCrawford) 6 мая 2019 г.

The right of choice, is not a subject of Erdogan monarchy acts

Об обжаловании итогов выборов, в результате которых у власти остался Тайип Эрдоган, заявил заместитель главы НРП Мухаррем Эркек. Это стало следствием отмены выборов мэра Стамбула ЦИКом Турции.

По словам Эркека, если выборы главы Стамбула были признаны нелегитимными, то и победу Эрдогана тоже стоит аннулировать и проверить всех, кто работал на избирательных участках президентских выборов.

"Если вы хотите сохранить справедливость, вы должны отменить итоги выборов 24 июня. Об этом мы и подали апелляцию", - заявил Эркек журналистам.

Напомним, Центризбирком отменил итоги выборов мэра Стамбула, сославшись на нарушения на избирательных участках. Победителем голосования стал оппозиционный политик Экрем Имамоглу. Данное решение спровоцировало массовые акции протеста в турецком городе.

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