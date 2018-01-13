Врачи поставили диагноз Трампу

Президент США Дональд Трамп прошел плановый медосмотр. Выяснилось, что он в отличной форме, сообщают американские СМИ. "Отменное здоровье" президента подтвердил и его личный врач Ронни Джексон.

"Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник", — заявил доктор.

Как заверяют некоторые представители администрации президента, необходимость опубликования этих данных вызвана тем, что целый ряд противников и даже некоторые советники Трампа всерьез опасались за его психическое здоровье. Кроме того, были случаи, когда президент невнятно произносил слова и прерывал свою речь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что обследование является обычным и плановым со времен 37-го президента США Ричарда Никсона. После его проведения публикуются данные о состоянии здоровья американского лидера.

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