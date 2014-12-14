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Источник Правда.Ру

Пенсионная система Украины вот-вот рухнет

Мир » Бывший СССР » Украина

Пенсионная система Украины больше не позволяет осуществлять нормальные выплаты из-за сокращения трудоспособного населения в стране. Выход один — срочная реформа.

С таким заявлением выступила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По сообщению пресс-службы возглавляемого ей ведомства, выход из ситуации политик видит во внедрении накопительной системы пенсионного страхования.

Почему вдруг сейчас?

Причиной того, что действующая пенсионная система больше непригодна, министр назвала сокращение трудоспособного населения на Украине.

"За ближайшие пять лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует. Поэтому нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель. Дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости", — сказала Лазебная.

По данным министерства соцполитики Незалежной, по состоянию на 1 апреля, общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты — 3 170 грн. (8680 руб).

Впрочем, ничего неожиданного не происходит. Тревожные "звоночки" раздавались еще шесть лет назад.

Вот, например, один из них, как об этом писала "Правда.Ру".

Украинские пенсионеры стали чаще воровать в магазинах продукты

Украинские пользователи соцсетей жалеют стариков, которые вынуждены есть продукты в магазине, потому что заплатить им нечем. Так, одна из участников дискуссии о ситуации на Украине с ценами на продукты и их ассортиментом в магазинах написала следующее (орфография и пунктуация автора — Прим.ред.):

…Фуршет. Киевская достаточно крупная сеть. Честно говоря, в магазинах есть все-все. Цены, если и выросли, не в пропорции к доллару. (Касательно местной продукции). Так что не горячитесь.

В/на Украине в магазинах пока изобилие. Страшно, что этот вот продукт купит бабушка с пенсией в 1000 грн, а на лучший набор продуктов ей нельзя рассчитывать.

Вчера наблюдала, как дед выбирал себе в уценке хлеба кусок поменьше. Это просто ужасно! Стараюсь помочь, чем могу. Но всем же не поможешь. Ну, оплатишь чек одному. В магазинах пенсионеры стали самым ворующим типом покупателей — едят на месте конфеты, сыр, колбасу. Выносят, что могут. Их ловят. Они плачут. В общем, это ужас-ужас."

Комментарии под статьей подтверждают действительно бедственное положение пожилых людей. Участник дискуссии грустно иронизируют:

— Ну так-то да. В костях же все витамины.

— Да, кто-то догладывает кости за буржуями. Сто двенадцать граммов.

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Темы украина пенсионеры марина лазебная пенсионная реформа
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