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На аварийной АЭС "Фукусима-1" возникла проблема из-за коронависа

Мир

Эпидемия коронавируса в Китае уже к концу февраля "ударит" по ликвидаторам аварии на японской АЭС "Фукусима-1": там, как сообщает сегодня ТК NHK, возникнет нехватка защитных костюмов.

В чем проблема

Дело в том, что защитные костюмы, без которых нельзя даже приближаться к станции, а не то, что проводить там работы по подготовке к демонтажу реакторов, производятся в Китае. Сейчас, из-за свирепствующей там эпидемии, возникли сложности с их производством и транспортировкой в Японию.

Администрация станции говорит, что имеющихся на складах запасов защитных курток с прозрачным карманом для дозиметра хватит только до 27 февраля.

Решение есть, но оно временное

"Мы постараемся "растянуть" запас, временно перейдя, где это возможно, на многоразовое использование костюмов. А также заменив аналогами: водонепроницаемые комбинезоны, в которых работали под водой заменим на водозащитные комплекты из куртки и брюк, изготовленных из плотного полиэтилена, которые продаются в обычных магазинах", — цитирует NHK слова начальника "Фукусимы-1" .

Напомним, что японская АЭС "Фукусима-1" была частично разрушена 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами.

Вот, что рассказывала тогда "Правда.Ру"

На японской АЭС "Фукусима" прогремел новый взрыв

Взрыв прогремел на третьем реакторе японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей ранее от землетрясения и цунами. В результате различные травмы получили 11 человек. Согласно предварительной информации, взорвался водород.

Как сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано, взрыв водорода под крышей третьего реактора японской АЭС "Фукусима-1" не повредил сам реактор и не привел к загрязнению радиационного фона за пределами станции.

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Все работники и специалисты временно эвакуированы от аварийного энергоблока номер три АЭС, где никак не удается справиться с перегревом реактора. Уровень радиации в районе японской АЭС "Фукусима-1" вновь превысил допустимое значение, он поднялся до 650 микрозивертов в час. Данный уровень радиации означает, что человек, находящийся вблизи реактора, меньше чем за два часа получает больше предельной годовой нормы облучения.

Аналогичный взрыв произошел в субботу на первом реакторе АЭС в субботу. Реактор и его защитная оболочка не пострадали. Премьер-министр Японии Наото Кан охарактеризовал ситуацию на АЭС "Фукусима-1" как "крайне тяжелую". Он также заявил, что ситуация вокруг АЭС не имеет ничего общего с чернобыльской. По данным Кана, из зоны бедствия эвакуированы 12 тысяч человек, в то время как объявлена эвакуация от 70 тысяч до 80 тысяч жителей района АЭС "Фукусима-1". Генеральный секретарь кабинета министров страны Юкио Эдано заявил, что помимо трех пострадавших от радиации накануне еще 19 человек подверглись излучению в районе АЭС "Фукусима-1".

Темы аэс китай япония фукусима коронавирус защитные костюмы
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