Василий Ляхов: в бане человек принимает решение

В видеоэфире "Правды.Ру" побывал основатель и руководитель Школы банного мастерства, чемпион по парению веником и мастер во многих других банных категориях Василий Ляхов.
Василий Ляхов развеял связанные с посещением бани иллюзии.
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