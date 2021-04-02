Василий Ляхов: в бане человек принимает решение

В видеоэфире "Правды.Ру" побывал основатель и руководитель Школы банного мастерства, чемпион по парению веником и мастер во многих других банных категориях Василий Ляхов.

Как правильно париться в бане?

Как почувствовать себя легким после парной?

Кому категорически противопоказана баня?

В чем отличия русской бани от сауны и хамама?

Как для какой цели служит веник и из каких растений предпочтительнее его делать именно для бани?

Почему категорически запрещен алкоголь и незаменимы растительные чаи?

Какая температура и влажность являются оптимальными в парилке?

Из чего лучше всего ставить баню?

Василий Ляхов развеял связанные с посещением бани иллюзии.

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