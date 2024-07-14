Узнайте, какие игры по фильмам на самом деле стоящие

Культовые фильмы, в которые теперь можно играть, не разочаровываясь в потраченном времени. Игры по кинофраншизам долгое время имели плохую репутацию. В начале 2000-х их выпускали на оставшиеся рекламные бюджеты в кратчайшие сроки, чтобы успеть к премьере фильма. Спешка и ограниченные ресурсы негативно сказывались на качестве релизов, таких как Transformers: The Game и Spider-Man 3.
Со временем киностудии и издатели перестали инвестировать в подобные промо-материалы. Игры, приуроченные к премьерам фильмов, исчезли, и на рынок вернулись малобюджетные проекты по кинолицензиям, не привязанные к конкретным лентам.
В начале 80-х игра по мотивам фильма "Инопланетянин" стала одной из причин краха Atari. В 2014 году польская студия Teyon выпустила Rambo: The Video Game — одно из худших произведений по известному фильму. Несмотря на это, игры по лицензиям киностудий продолжают выходить, и иногда они оказываются весьма успешными.
Мы собрали несколько достойных примеров, включая игры, созданные разработчиками упомянутого экшена о Рэмбо.
Многие игры и фильмы опираются на общий первоисточник, например, книгу или комикс, но не связаны напрямую друг с другом. Серия Batman Arkham и фильмы Кристофера Нолана о Бэтмене являются частью единой франшизы, но события в них происходят в альтернативных вселенных.
В наш список вошли только те игры, чьи события напрямую связаны с фильмами, а дизайн персонажей совпадает с кинопроизведением. Поэтому ни Arkham, ни Knights of the Old Republic в подборке нет.
Mad Max (2015)
Платформы: PC, Xbox One, PS4
Разработчик: Avalanche Studios
Создание игры по "Безумному Максу" оказалось не менее сложной задачей, чем съемка фильма. В 2008 году Джордж Миллер, создатель франшизы, упоминал о проекте с Кори Барлогом, одним из авторов God of War 2. Однако Барлог вскоре перешел в Crystal Dynamics, и Warner Bros. передала разработку студии Avalanche.
Создатели серии Just Cause несколько раз меняли концепцию и направление разработки по требованию издателя. В результате критики оценили Mad Max невысоко, хотя игроки приняли атмосферный боевик теплее. Игра не была плохой, несмотря на некоторые недостатки.
В начале сюжета на Макса Рокатански нападают бандиты, угоняют его машину и оставляют умирать в пустыне. Выжить ему помогает механик-отшельник, который снабжает его новой машиной, собранной из ржавого хлама. Автомобиль необходимо улучшать по ходу игры, зачищая регион от бандитов.
Хотя игра, разработанная параллельно с фильмом, оказалась не такой яркой и пафосной, как картина Миллера, она сохранила все ключевые элементы: яростные сражения на автомобилях и безумных обитателей умирающего мира.
The Lord Of The Rings: The Return Of The King (2003)
Платформы: PC, PS2, GameCube, Xbox
Разработчики: EA Redwood Shores
В 2002 году Stormfront Studios выпустила экшен The Lord of the Rings: The Two Towers, охватывающий события первого и второго фильмов трилогии "Властелин Колец" Питера Джексона. Разработчики использовали фрагменты фильмов вместо кат-сцен, а играть можно было любым членом Братства Кольца.
Спустя год EA Redwood Shores выпустила продолжение, значительно улучшив боевую систему и систему развития персонажей. Никакие другие игры по "Властелину Колец" не вызывают столько ностальгии, как знакомые герои, озвученные теми же актерами, и великолепная музыка Говарда Шора. Игра вышла на консолях шестого поколения и ПК, но сегодня её можно купить только на вторичном рынке.
Alien: Isolation (2014)
Платформы: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, PS3, PS4, PS5, Switch, iOS, Android
Разработчик: Creative Assembly
Герои франшизы "Чужой" обычно не солдаты и не исключительные храбрецы. Рипли — инженер и пилот, научившаяся выживать и противостоять врагу, преодолевая одиночество и страх. Эти элементы атмосферы Creative Assembly объединила в хорроре Alien: Isolation.
Действие игры разворачивается между первым фильмом и сиквелом. В центре сюжета дочь Эллен Рипли — Аманда, отправляющаяся на космическую станцию "Севастополь", чтобы найти черный ящик с корабля "Ностромо". Вместо ответов она находит ксеноморфов.
Alien: Isolation выглядит, звучит и ощущается как фильм Ридли Скотта: темные коридоры, анаморфотные объективы и эффект пленочного зерна. Главный инструмент Аманды — детектор движения, а главная цель — выжить и покинуть станцию.
Indiana Jones and The Emperor's Tomb (2003)
Платформы: PC, macOS, Xbox, PS2
Разработчик: The Collective
Сюжет этой игры не связан напрямую с фильмом про Индиану Джонса, но разворачивается в киновселенной, а внешний вид героя списан с Харрисона Форда. Атмосфера кинолент о похождениях археолога передана идеально.
Древние руины, злодеи-нацисты, затопленные храмы и древние артефакты — всё это есть в игре. Боевая система проста, но увлекательна. Хлыст используется не только в бою, но и для доступа к платформам. Музыку для игры написал Клинт Баджакян, и она очень напоминает классические работы Джона Уильямса.
Ghostbusters: The Video Game (2009)
Платформы: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, PS5, Switch
Разработчик: Terminal Reality, Saber Interactive (ремастер)
Сюжет игры написали актеры Дэн Эйкройд и Гарольд Рэмис, создатели оригинальных "Охотников за привидениями". Игра служит продолжением фильмов, основанным на сценарии отмененного третьего фильма.
К своим ролям вернулись основные актеры, включая Билла Мюррея и Эрни Хадсона. Игра смешная и соответствует настроению первых фильмов. Механика ловли призраков и разрушений полностью соответствует фильмам. Последнее возвращение Гарольда Рэмиса к роли Игона Спенглера посвящено его памяти.
RoboCop: Rogue City (2023)
Платформы: PC, PS5, Xbox Series
Разработчик: Teyon
Сюжет игры связывает вторую и третью части фильма, объясняя некоторые детали. Игроки встретят всех ключевых персонажей, включая напарницу Льюис и главу корпорации OCP Кола Хагена. RoboCop: Rogue City — старомодный, неспешный и сложный шутер от первого лица, напоминающий ранние представители жанра.
X-Men Origins: Wolverine (2009)
Платформы: PC, Xbox 360, PS3
Разработчик: Raven Software
Иногда игра по фильму оказывается лучше самого фильма. X-Men Origins: Wolverine — именно такой случай. Игра впечатляет и увлекает, несмотря на недостатки фильма. Боевая система и визуализация урона героя делают игру захватывающей. Raven Software, ответственная за множество успешных игр, создала впечатляющий экшен.
Captain America: Super Soldier (2011)
Платформы: Xbox 360, PS3
Разработчик: Next Level Games
Игра расширяет и дополняет сюжет первого фильма о Стиве Роджерсе. Боевая система позаимствована из Batman: Arkham Asylum, создавая увлекательный экшен. Игра даже повлияла на боевой стиль Капитана в фильмах.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.