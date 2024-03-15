Игрок BetBoom Team по Dota 2 Александр Хертек оценил своего товарища по команде

TORONTOTOKYO назвал Данилу Скутина своим лучшим тиммейтом

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Игрок BetBoom Team по Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек высказался о своём партнёре по команде Даниле gpK~ Скутине. Об этом сообщает Telegram-канал LEGENDWP DOTA 2.

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

TORONTOTOKYO назвал Данилу gpK~ Скутина своим лучшим тиммейтом за всё время.

"У него есть, конечно, свои загвоздки, но у всех людей есть свои проблемы. Ну, кроме меня. Я идеальный игрок, машина", — заявил Хертек.

Ранее геймер посоветовал игрокам на четвёртой и пятой позиции в момент, когда их противники ошибаются, "больше фармить, чтобы балансить карту".

Александр Хертек участник одной команды со Скутиным с декабря 2022 года. Их клуб вышел на второе место на DreamLeague Season 22, третье на BetBoom Dacha Dubai 2024 и 5-6 место на The International 2023.