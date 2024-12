От Ньюгрейнджа до Брайтона — где встретить самый короткий день года

В день зимнего солнцестояния, когда ночь становится самой длинной, а день — самым коротким, мир отмечает возвращение света.

Каждый находит свой способ встретить восход солнца 21 декабря.

На первый взгляд Ньюгрейндж (графство Мит, Ирландия) напоминает гигантский зелёный купол с белоснежными стенами. Однако за его скромным фасадом скрывается уникальное сооружение, построенное ещё в эпоху неолита около 3200 года до н. э. Каждый год 21 декабря первый солнечный свет проникает через специально спроектированное отверстие и освещает камеру гробницы на 17 минут. Попасть внутрь можно лишь по результатам ежегодной лотереи, но встречать рассвет возле Ньюгрейнджа можно всем. Билеты — 18 евро для взрослых, также доступна трансляция онлайн.

Гластонбери Тор (Сомерсет, Великобритания), возвышающийся на 158 метров над уровнем моря, издавна считался мистическим местом, связанным с легендами об Авалоне. Язычники и друиды собираются здесь на рассвете 21 декабря, чтобы поприветствовать возвращение солнца с песнями, барабанами и кострами. Кроме того, в городе проходят праздники, огненные церемонии и творческие мастер-классы, а в городских залах можно бесплатно насладиться поэзией и рассказами.

Брайтонское празднование зимнего солнцестояния сочетает яркость и креативность. Парад "Сжигание часов", организованный в 2024 году уже в 30-й раз, собирает толпы зрителей, которые наблюдают за шествием бумажных фонариков. Кульминация праздника — их сожжение на костре в Кемптауне в знак прощания с уходящим годом, сопровождаемое красочным фейерверком.

Стена Адриана (Нортумберленд) — место, где древние римские солдаты праздновали Сатурналии. Восход солнца на фоне этой исторической стены — захватывающее зрелище, особенно сейчас, когда жизнь возвращается к знаменитому дереву Сикамор-Гэп. Здесь можно провести утро, наслаждаясь атмосферой и встречая новый рассвет.

В реконструированной деревне железного века Кастелл Хенллис (Пембрукшир) можно узнать, как жили кельты 2000 лет назад. Празднование зимнего солнцестояния здесь подразумевает костры, рассказы, праздничные поделки и визит мифической Мари Лвид — валлийской "зимней лошади", передает The Guardian.

Уточнения

Солнцестоя́ние (древнеславянское название солнцеворо́т) — астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на максимальной (летнее солнцестояние) или минимальной (зимнее солнцестояние) высоте.



Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.