Титов: действия Трампа оздоравливают экономику России

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решения, принимаемые администрацией президента США Дональда Трампа в области внешней торговли, потенциально могут оказать положительное влияние на российскую экономику. Об этом заявила специальный представитель президента России по связям с международными организациями в целях достижения устойчивого развития Борис Титов.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его оценке, комплекс торговых мер, предпринимаемых США, в частности введение новых таможенных пошлин, может способствовать ряду экономических процессов в России, сообщает ТАСС.

Снижение мировых цен на нефть, которое может стать следствием глобальной торговой напряжённости, оказывает негативное влияние на бюджетные доходы страны и курс рубля. Однако одновременно это может стимулировать российскую экономику к отказу от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта, что на протяжении последних лет рассматривается как одно из приоритетных направлений экономической политики.

Кроме того, ослабление торговых связей между США и рядом стран в условиях усиления протекционизма может открыть новые экспортные возможности для российских производителей. Устранение торговых барьеров в отношении России, а также её исключение из списка стран, на продукцию которых вводятся ответные пошлины, создаёт предпосылки для расширения внешнеторговой активности.

Это может стать стимулом для роста экспорта, а также развития новых производственных отраслей, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт в США.

Одним из возможных эффектов новой американской политики может стать приток иностранных инвестиций в российскую промышленность. Страны, на продукцию которых распространяются высокие американские пошлины, могут начать размещение своих производств на территории России, чтобы обойти торговые барьеры.

Это, по мнению Титова, способно ускорить процессы диверсификации российской экономики и содействовать её устойчивому росту.

С 3 апреля 2025 года администрация Трампа ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, а также установила базовую ставку импортных пошлин на уровне десять процентов для большинства товаров. При этом для ряда стран были определены индивидуальные тарифы, тогда как Россия не вошла в список из 185 государств, в отношении которых США применили новые меры на принципах взаимности.

В американской администрации это объяснили тем, что торговые отношения между двумя странами фактически отсутствуют.

По мнению некоторых экономистов, протекционистская политика США, хотя и вызывает тревогу в мировой торговле, может создать для ряда стран, включая Россию, так называемые "окна возможностей" для реструктуризации экономики, повышения добавленной стоимости продукции и интеграции в новые цепочки поставок.