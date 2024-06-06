Как подготовить ребенка к первому путешествию: советы эксперта

Лучшие советы по организации семейного отпуска с детьми

3:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия — это неиссякаемый источник новых идей и впечатлений, расширяющий кругозор и способствующий развитию всей семьи. Важно правильно организовать отдых с детьми, чтобы родители могли наслаждаться путешествием, оставаясь спокойными и отдохнувшими, не перегружаясь множеством задач. Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская поделилась с "Вечерней Москвой" своими советами о том, почему путешествия с детьми не должны вызывать страх, как подготовиться к перелету и с какого возраста можно брать детей в поездки.

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По мнению Чернавской, путешествия способствуют быстрому развитию детей и являются для них необходимыми.

"Дети начинают иначе смотреть на мир, узнают его, получают новые эмоции и впечатления. Их словарный запас пополняется, появляются новые интересы, которые могут стать основой их будущего, — отмечает Чернавская. — Не нужно бояться путешествовать с детьми: не ждите, пока им исполнится 5, 7 или 10 лет. Начинайте путешествовать как можно раньше. Совместные приключения создают невероятное единение с ребенком и формируют теплые воспоминания, которые будут согревать всю жизнь."

Подготовка к путешествию с детьми

Чтобы минимизировать риски и избежать лишних волнений во время поездки, Чернавская рекомендует следующие меры:

Приобрести страховку в России

"Страховка — один из важных элементов при организации тура. Даже при минимальной стоимости страховки (от 20-30 евро) вы получите медицинское обслуживание и необходимое лечение," — утверждает Чернавская. Выбрать удобный рейс

По словам эксперта, для маленьких детей лучше выбирать время полета, совпадающее с их временем сна.

"С детьми постарше другая тактика: если они хорошо выспались ночью, то в самолете могут быть очень активными. Поэтому старайтесь выбирать ночные или вечерние рейсы: дети устанут, поедят, лягут спать и проснутся уже к моменту посадки. Кроме того, ночные рейсы часто дешевле, особенно для больших семей." Собрать детские вещи

Чернавская делится полезными советами для родителей малышей: — Берите еду и воду для детей в нужном количестве (на контроле в аэропорту достаточно сказать, что это для ребенка) — Коляску используйте до посадки в самолет и сдавайте у трапа — Подгузники, сменное белье, игрушки, книжки и еду кладите в рюкзак, чтобы их можно было легко достать при необходимости Покупать билеты через турагентство Чернавская рекомендует приобретать билеты через турагентство, а не напрямую через туроператора.

"Цена услуг у обеих компаний одинаковая, но через турагентство вы получите поддержку человека, который будет представлять ваши интересы и решать проблемы (замена билета, вызов врача и др.). Турагенту, находясь в России и на связи с туроператором, проще справиться с форс-мажорными ситуациями, чем туристу за границей. Туроператор отвечает за формирование туристического продукта и не может работать с каждым клиентом индивидуально," — заключает эксперт.