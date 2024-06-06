Как подготовить ребенка к первому путешествию: советы эксперта

Путешествия — это неиссякаемый источник новых идей и впечатлений, расширяющий кругозор и способствующий развитию всей семьи. Важно правильно организовать отдых с детьми, чтобы родители могли наслаждаться путешествием, оставаясь спокойными и отдохнувшими, не перегружаясь множеством задач. Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская поделилась с "Вечерней Москвой" своими советами о том, почему путешествия с детьми не должны вызывать страх, как подготовиться к перелету и с какого возраста можно брать детей в поездки.
По мнению Чернавской, путешествия способствуют быстрому развитию детей и являются для них необходимыми.
"Дети начинают иначе смотреть на мир, узнают его, получают новые эмоции и впечатления. Их словарный запас пополняется, появляются новые интересы, которые могут стать основой их будущего, — отмечает Чернавская. — Не нужно бояться путешествовать с детьми: не ждите, пока им исполнится 5, 7 или 10 лет. Начинайте путешествовать как можно раньше. Совместные приключения создают невероятное единение с ребенком и формируют теплые воспоминания, которые будут согревать всю жизнь."
Подготовка к путешествию с детьми
Чтобы минимизировать риски и избежать лишних волнений во время поездки, Чернавская рекомендует следующие меры:
"С детьми постарше другая тактика: если они хорошо выспались ночью, то в самолете могут быть очень активными. Поэтому старайтесь выбирать ночные или вечерние рейсы: дети устанут, поедят, лягут спать и проснутся уже к моменту посадки. Кроме того, ночные рейсы часто дешевле, особенно для больших семей."
— Берите еду и воду для детей в нужном количестве (на контроле в аэропорту достаточно сказать, что это для ребенка)
— Коляску используйте до посадки в самолет и сдавайте у трапа
— Подгузники, сменное белье, игрушки, книжки и еду кладите в рюкзак, чтобы их можно было легко достать при необходимости
Чернавская рекомендует приобретать билеты через турагентство, а не напрямую через туроператора.
"Цена услуг у обеих компаний одинаковая, но через турагентство вы получите поддержку человека, который будет представлять ваши интересы и решать проблемы (замена билета, вызов врача и др.). Турагенту, находясь в России и на связи с туроператором, проще справиться с форс-мажорными ситуациями, чем туристу за границей. Туроператор отвечает за формирование туристического продукта и не может работать с каждым клиентом индивидуально," — заключает эксперт.
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