Как подготовить ребенка к первому путешествию: советы эксперта

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Лучшие советы по организации семейного отпуска с детьми

3:21
Туризм

Путешествия — это неиссякаемый источник новых идей и впечатлений, расширяющий кругозор и способствующий развитию всей семьи. Важно правильно организовать отдых с детьми, чтобы родители могли наслаждаться путешествием, оставаясь спокойными и отдохнувшими, не перегружаясь множеством задач. Основатель туристического агентства семейного отдыха Людмила Чернавская поделилась с "Вечерней Москвой" своими советами о том, почему путешествия с детьми не должны вызывать страх, как подготовиться к перелету и с какого возраста можно брать детей в поездки.

Лучшие советы по организации семейного отпуска с детьми
Фото: unsplash.com by Caroline Hernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению Чернавской, путешествия способствуют быстрому развитию детей и являются для них необходимыми.

"Дети начинают иначе смотреть на мир, узнают его, получают новые эмоции и впечатления. Их словарный запас пополняется, появляются новые интересы, которые могут стать основой их будущего, — отмечает Чернавская. — Не нужно бояться путешествовать с детьми: не ждите, пока им исполнится 5, 7 или 10 лет. Начинайте путешествовать как можно раньше. Совместные приключения создают невероятное единение с ребенком и формируют теплые воспоминания, которые будут согревать всю жизнь."

Подготовка к путешествию с детьми

Чтобы минимизировать риски и избежать лишних волнений во время поездки, Чернавская рекомендует следующие меры:

  1. Приобрести страховку в России
    "Страховка — один из важных элементов при организации тура. Даже при минимальной стоимости страховки (от 20-30 евро) вы получите медицинское обслуживание и необходимое лечение," — утверждает Чернавская.

  2. Выбрать удобный рейс
    По словам эксперта, для маленьких детей лучше выбирать время полета, совпадающее с их временем сна.
    "С детьми постарше другая тактика: если они хорошо выспались ночью, то в самолете могут быть очень активными. Поэтому старайтесь выбирать ночные или вечерние рейсы: дети устанут, поедят, лягут спать и проснутся уже к моменту посадки. Кроме того, ночные рейсы часто дешевле, особенно для больших семей."
  3. Собрать детские вещи
    Чернавская делится полезными советами для родителей малышей:

    — Берите еду и воду для детей в нужном количестве (на контроле в аэропорту достаточно сказать, что это для ребенка)

    — Коляску используйте до посадки в самолет и сдавайте у трапа

    — Подгузники, сменное белье, игрушки, книжки и еду кладите в рюкзак, чтобы их можно было легко достать при необходимости

  4. Покупать билеты через турагентство

    Чернавская рекомендует приобретать билеты через турагентство, а не напрямую через туроператора.

    "Цена услуг у обеих компаний одинаковая, но через турагентство вы получите поддержку человека, который будет представлять ваши интересы и решать проблемы (замена билета, вызов врача и др.). Турагенту, находясь в России и на связи с туроператором, проще справиться с форс-мажорными ситуациями, чем туристу за границей. Туроператор отвечает за формирование туристического продукта и не может работать с каждым клиентом индивидуально," — заключает эксперт.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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