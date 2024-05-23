Перестрелка в Эфиопии: смерть испанского фотографа Тони Эспадаса

Испанский турист погиб в Южной Эфиопии в результате перестрелки местных жителей. Об этом сообщает портал Borkena.
Трагедия произошла в национальном парке Маго. Директор парка Адебо Мелезе рассказал, что инцидент начался с нападения вооруженных людей на водителя, который был сотрудником парка и перевозил туристов. Водитель принадлежал к этнической группе ари, что вызвало перестрелку между народами ари и мурси.
Согласно источнику, одна из пуль попала в испанского фотографа Тони Эспадаса, приехавшего в Африку как турист. Его спасти не удалось. Остальные десять туристов не пострадали и благополучно добрались до города Джинка, отмечается в материале.
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