Перестрелка в Эфиопии: смерть испанского фотографа Тони Эспадаса

Турист попал в перестрелку и погиб в национальном парке в Африке

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанский турист погиб в Южной Эфиопии в результате перестрелки местных жителей. Об этом сообщает портал Borkena.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Трагедия произошла в национальном парке Маго. Директор парка Адебо Мелезе рассказал, что инцидент начался с нападения вооруженных людей на водителя, который был сотрудником парка и перевозил туристов. Водитель принадлежал к этнической группе ари, что вызвало перестрелку между народами ари и мурси.

Согласно источнику, одна из пуль попала в испанского фотографа Тони Эспадаса, приехавшего в Африку как турист. Его спасти не удалось. Остальные десять туристов не пострадали и благополучно добрались до города Джинка, отмечается в материале.