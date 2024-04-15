Битва за торговлю: как западные политики влияют на платежные переводы между Россией и Турцией

Посол России в Турции Алексей Ерхов охарактеризовал ситуацию с финансовыми переводами между двумя странами как "организованный террор", который, по его мнению, Белый дом устроил в отношении турецкого бизнеса.
Дипломат подчеркнул, что обстановка вокруг платежей из России в Турцию продолжает оставаться напряженной из-за действий западных политиков, которые по его мнению прилагают усилия, чтобы создать противоречия между Москвой и Анкарой, что в конечном итоге может разрушить долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.
Ерхов отметил, что США и Евросоюз преследуют турецкие компании, сотрудничающие с российскими партнерами, что приводит к увеличению случаев "чрезмерной соблюдательности" со стороны турецких банков, которые требуют дополнительные документы у российских компаний, что усложняет процесс соглашений и замедляет их реализацию.
В ответ на возможные осложнения в финансовой системе, Ерхов подчеркнул, что работы по разрешению проблемы с платежами продолжаются.
Дипломат также предположил, что некоторые трудности могут возникнуть у путешественников, бронирующих авиабилеты и отели самостоятельно через интернет, но отметил, что для клиентов туроператоров риски меньше благодаря включенной в пакетные туры медицинской страховке и специальным договорам между туроператорами, отелями и авиакомпаниями.
Ерхов также сообщил о планируемой встрече экспертов по безопасности туризма в Анталье на этой неделе.
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