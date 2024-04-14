Израиль и Ирак под запретом: российским авиакомпаниям запретили летать над странами

Российским авиакомпаниям запретили летать над Израилем и Ираком

0:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на представителя крупной российской авиакомпании, Росавиация ввела запрет на перелеты российских авиакомпаний над Ираком и Израилем.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Указанный запрет будет действовать до 7:00 по московскому времени, как уточнил источник.