"Турция, ОАЭ и Армения". Самые популярные направлений для российских туристов в начале 2024 года

Анализ, проведенный Яндексом за первый квартал 2024 года, указывает на то, что российские туристы чаще всего выбирают для поездок Турцию, ОАЭ и Армению. Однако стоит отметить, что средняя цена на авиабилеты в Турцию составляет 28 600 рублей, что не является самым низким значением.
Несмотря на снижение числа российских туристов, отправляющихся в Турцию, эта страна остается популярным направлением для отдыха, в том числе и зимой-весной.
Таким образом, наиболее популярными среди российских туристов направлениями за первые три месяца 2024 года оказались:
Среди перечисленных стран наиболее доступными для посещения оказались Беларусь и Армения, при этом средняя стоимость билетов в Беларусь составила 10 700 рублей. Армения также является относительно доступным направлением, однако после 30 марта местные банки прекратили обслуживание карты "Мир".
Самыми дорогими направлениями оказались Таиланд и Китай, где средние цены на авиабилеты составили 78 500 рублей и 62 500 рублей соответственно.
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