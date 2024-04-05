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"Турция, ОАЭ и Армения". Самые популярные направлений для российских туристов в начале 2024 года

Яндекс: россияне для туризма чаще всего выбирают Турцию, ОАЭ и Армению в 2024

1:44
Туризм

Анализ, проведенный Яндексом за первый квартал 2024 года, указывает на то, что российские туристы чаще всего выбирают для поездок Турцию, ОАЭ и Армению. Однако стоит отметить, что средняя цена на авиабилеты в Турцию составляет 28 600 рублей, что не является самым низким значением.

Яндекс: россияне для туризма чаще всего выбирают Турцию, ОАЭ и Армению в 2024
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Несмотря на снижение числа российских туристов, отправляющихся в Турцию, эта страна остается популярным направлением для отдыха, в том числе и зимой-весной.

Таким образом, наиболее популярными среди российских туристов направлениями за первые три месяца 2024 года оказались:

  • Турция (средняя стоимость билетов 28 600 рублей)
  • ОАЭ (45 400 рублей), Армения (20 500 рублей)
  • Таиланд (78 500 рублей), Узбекистан (26 700 рублей)
  • Азербайджан (23 700 рублей), Беларусь (10 700 рублей)
  • Казахстан (27 100 рублей), Грузия (33 500 рублей)
  • Китай (62 500 рублей)

Среди перечисленных стран наиболее доступными для посещения оказались Беларусь и Армения, при этом средняя стоимость билетов в Беларусь составила 10 700 рублей. Армения также является относительно доступным направлением, однако после 30 марта местные банки прекратили обслуживание карты "Мир".

Самыми дорогими направлениями оказались Таиланд и Китай, где средние цены на авиабилеты составили 78 500 рублей и 62 500 рублей соответственно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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