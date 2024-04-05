"Турция, ОАЭ и Армения". Самые популярные направлений для российских туристов в начале 2024 года

Яндекс: россияне для туризма чаще всего выбирают Турцию, ОАЭ и Армению в 2024

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анализ, проведенный Яндексом за первый квартал 2024 года, указывает на то, что российские туристы чаще всего выбирают для поездок Турцию, ОАЭ и Армению. Однако стоит отметить, что средняя цена на авиабилеты в Турцию составляет 28 600 рублей, что не является самым низким значением.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Несмотря на снижение числа российских туристов, отправляющихся в Турцию, эта страна остается популярным направлением для отдыха, в том числе и зимой-весной.

Таким образом, наиболее популярными среди российских туристов направлениями за первые три месяца 2024 года оказались:

Турция (средняя стоимость билетов 28 600 рублей)

ОАЭ (45 400 рублей), Армения (20 500 рублей)

Таиланд (78 500 рублей), Узбекистан (26 700 рублей)

Азербайджан (23 700 рублей), Беларусь (10 700 рублей)

Казахстан (27 100 рублей), Грузия (33 500 рублей)

Китай (62 500 рублей)

Среди перечисленных стран наиболее доступными для посещения оказались Беларусь и Армения, при этом средняя стоимость билетов в Беларусь составила 10 700 рублей. Армения также является относительно доступным направлением, однако после 30 марта местные банки прекратили обслуживание карты "Мир".

Самыми дорогими направлениями оказались Таиланд и Китай, где средние цены на авиабилеты составили 78 500 рублей и 62 500 рублей соответственно.