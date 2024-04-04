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Новые требования: дополнительный документ для продления ВНЖ в Турции с 15 апреля

С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции будет необходим дополнительный документ

1:49
Туризм

Сообщается, что с 15 апреля тех, кто желает продлить свое разрешение на проживание в Турции, должны будут предоставить дополнительный документ. Об этом информирует Управление по делам миграции.

С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции будет необходим дополнительный документ
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В соответствии с уведомлением управления, иностранцам, подающим документы на продление ВНЖ, необходимо будет указать адрес в Национальной системе электронного оповещения (UETS).

"Согласно Закону о уведомлении № 7201 и Положению о электронном уведомлении № 30617, для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS). Управление по делам миграции будет запрашивать адрес UETS для подачи заявлений на продление разрешения на жительство, и начиная с 15 апреля 2024 года иностранцам следует приложить форму UETS к своему заявлению в день собеседования", — отмечает Управление по делам миграции Турции.

Генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов подчеркнул важность учета россиянами мер, принятых турецкими властями для регулирования миграции иностранных граждан.

В январе 2023 года турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического разрешения на жительство: заявки, поданные не по назначению, отклоняются, и без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста разрешение на жительство не выдается. С октября 2023 года минимальная стоимость недвижимости для тех, кто желает получить ВНЖ через ее приобретение, была увеличена турецкими властями до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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