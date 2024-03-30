Новый аэродром на Ямале: открывается удобное воздушное сообщение в Яр-Сале

Новый аэропорт будет построен на Ямале

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель Ямальского района Андрей Кугаевский объявил о появлении еще одного аэродрома в регионе.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По информации от "Север-Пресс", новое здание аэропорта будет построено на месте старого в Яр-Сале. В ходе онлайн-диалога с местными жителями он раскрыл некоторые детали этого логистического проекта.

"Этот вопрос уже находится на стадии активного рассмотрения. Сегодня мы исследуем проекты, рассматриваем возможности. Естественно, мы также ищем финансирование на это", — отметил Кугаевский. Известно, что новое здание будет модульным, быстро возводимым, комфортным и теплым.

Напомним, что существующий аэропорт в Яр-Сале был открыт в 1974 году. В 2008 году комплекс прошел капитальный ремонт, но, по словам главы района, он уже исчерпал свои ресурсы.

"Поэтому проект практически готов к реализации. Вопрос лишь в приоритетности и финансовых возможностях, учитывая множество задач в районе", — пояснил он. До этого в Тарко-Сале были запущены рейсы вертолетов в Самбург, Халясавэй, Тольку и обратно.