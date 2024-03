Отдых на Азовском море: идеальное место для летнего отдыха детей и их родителей

Азовское море, известное своим содержанием сероводорода, считается прекрасным местом для летнего отдыха детей. Благоприятные климатические условия способствуют приятному времяпрепровождению как для детей, так и для их родителей.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain