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Отдых на Азовском море: идеальное место для летнего отдыха детей и их родителей

Топ-5 курортов Азовского моря, которые нужно посетить с детьми

Туризм

Азовское море, известное своим содержанием сероводорода, считается прекрасным местом для летнего отдыха детей. Благоприятные климатические условия способствуют приятному времяпрепровождению как для детей, так и для их родителей.

Топ-5 курортов Азовского моря, которые нужно посетить с детьми
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Вода в мелком море начинает прогреваться уже в начале лета, а постоянный бриз делает июль и август более комфортными для переноса жары.

Ейск
Ейск, окруженный морем с трех сторон, претерпел изменения за последние несколько лет: из места отдыха преимущественно для детей и пенсионеров он стал привлекательным и для активной молодежи.

Здесь есть все для комфортного пребывания: красивая набережная, парки, разнообразные развлечения (парк аттракционов, аквапарк, дельфинарий, зоопарк, океанариум и другие), а также разнообразие вариантов размещения. Для любителей активного отдыха доступны парусные школы и клубы серфинга.

Пляжи в Ейске представлены различными покрытиями: ракушками, песком или мелкой галькой. Также здесь можно сочетать отдых с лечебными процедурами.

Станица Голубицкая
Станица Голубицкая, на берегу Темрюкского залива, за последние годы стала одним из наиболее популярных направлений на Азовском море. Туристы приезжают сюда со всех уголков страны. Здесь есть как благоустроенные, так и "дикие" пляжи, а также разнообразная развлекательная инфраструктура: аквапарк, дельфинарий, зоопарк, конно-спортивная школа, парки для семейного отдыха, парапланерный клуб, площадки для пейнтбола и других видов спорта, а также многое другое. В окрестностях станицы также есть природные достопримечательности, такие как грязевое озеро и "Долина лотосов".

Кучугуры
Кучугуры, недалеко от Темрюка, подходят для тех, кто хочет совместить отдых у моря с оздоровлением. Здесь есть крытые источники с термальной водой, которые работают круглый год и полезны при различных заболеваниях. Вблизи населенного пункта находится уникальный грязевой вулкан, который также пользуется популярностью среди отдыхающих.

Приморско-Ахтарск
Приморско-Ахтарск — тихий и доступный курорт, предлагающий все необходимое для комфортного отдыха. Здесь есть лечебные грязи, свободные песчано-галечные пляжи, не переполненные туристами, и спокойная атмосфера. На пляжах есть аттракционы, прокат водного транспорта и точки общественного питания. Также доступны уроки виндсерфинга и парусной школы.

Таганрог
Таганрог — не только курорт, но и исторический центр, основанный в 1698 году. Здесь можно найти разнообразные пляжи: от шумных городских до "диких" на окраинах курорта.

Рекомендация: независимо от выбранного направления, лучше забронировать жилье заранее. Отдых на Азовском море в 2024 году остается более доступным по сравнению с Черноморским побережьем, что является преимуществом для многих.

#КУЧУГУРЫ. АЗОВСКОЕ МОРЕ СЕГОДНЯ- БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ. ВСЕ ЦЕНЫ, ПЛЯЖИ, В ЭТОМ ВИДЕО!
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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